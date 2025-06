Prezzo bloccato su luce e gas per 12 mesi? Ecco l’offerta che conviene davvero

Hai tempo fino all’11 giugno per attivare Energia PuntoFisso, l’offerta di Engie a prezzo bloccato (sia con tariffazione monoraria che a fasce) grazie alla quale puoi risparmiare davvero sulle bollette. È un’offerta conveniente nelle tariffe, ma anche nell’approccio con il quale prevenire i rincari e affrontare i prossimi mesi con maggiore stabilità e tranquillità. Attiva ora Engie Energia PuntoFisso.

Flessibilità e convenienza per la tua fornitura energetica

Il principale vantaggio di Energia PuntoFisso di Engie è che la convenienza delle tariffe va di pari passo con la flessibilità di scegliere quale soluzione è più adatta alle proprie esigenze. La tariffa a prezzo bloccato, infatti, può essere richiesta sia per la fornitura di energia elettrica che per il gas (o entrambe), con tariffazione monoraria o a fasce orarie. Questi i dettagli per la tariffazione monoraria:

Energia PuntoFisso Luce Costo materia prima energia MONORARIO - 0,1243€/kWh Commercializzazione al dettaglio - 6€/mese

Energia PuntoFisso Gas Costo materia prima gas naturale - 0,4625€/smc Commercializzazione al dettaglio - 6€/mese



Questi i costi fissi della tariffazione a fasce orarie:

Energia PuntoFisso Luce Costo materia prima energia F1 - 0,126€/kWh Costo materia prima energia F2 - 0,1332€/kWh Costo materia prima energia F3 - 0,1158€/kWh

Energia PuntoFisso Gas Costo materia prima gas naturale - 0,4625€/smc Commercializzazione al dettaglio - 6€/mese + 0,00795 €/smc



Inoltre se non sai valutare qual è la soluzione più adatta per te, Engie ti mette a disposizione un simulatore con il quale stimare i consumi reali tenendo conto di diverse variabili (caratteristiche della tua casa, elettrodomestici utilizzati) e trovare il piano con il quale ottimizzare le spese energetiche. Nella valutazione effettuata durante la simulazione, Engie individua la soluzione migliore per il tuo budget, risultando così davvero utile e conveniente.

Da oggi puoi davvero risparmiare: attiva Energia PuntoFisso di Engie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.