E se ti dicessi che da oggi non dovrai più preoccuparti di pulire i pavimenti di casa? Bene è proprio così grazie al fantastico robot aspira e lava Proscenic 850T che adesso su Amazon è tuo ad un prezzo bassissimo.

Lo paghi solamente 144,99 euro e puoi anche dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero grazie al servizio Cofidis. In questo modo avrai una casa sempre pulita e splendente senza che tu faccia nulla e non risentirai minimamente dell'acquisto!

L'aiutante perfetto esiste ed è lui: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic 850T

Il robot aspirapolvere 850T ha una potenza di aspirazione molto elevata da 3000Pa che permette di aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e i detriti di vario genere che possono trovarsi sulle superfici. Disponi di 3 livelli regolabili che possono soddisfare tutte le tue diverse esigenze.

Questo robot Proscenic è dotato di un sistema di pulizia intelligente iPNAS 2.0, ovvero presenta una navigazione intelligente che segue una specifica logica per assicurarti che nessuna zona venga tralasciata durante pulizia.

Questo robot è contemporaneamente un aspirapolvere e un lavapavimenti ma puoi sempre decidere tu come utilizzarlo. Difatti sono disponibili due modalità di utilizzo: solo aspirazione oppure lavaggio e aspirazione allo stesso tempo. Ciò è reso possibile grazie alla presenza del suo contenitore della polvere e dell'acqua 2 in 1.

Puoi gestire il robot utilizzando l'APP Proscenic compatibile con smartphone Android e iOS per controllare il robot sfruttando a pieno le sue funzioni avanzate oppure puoi usare i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, Siri per controllare le funzioni base.

Prendilo ora su Amazon a soli 144,99 euro!

