PREZZO AL RIBASSO per il Forno a microonde Samsung con 20 MODALITA' DI COTTURA

Porta la tua esperienza culinaria a un nuovo livello con il Forno a microonde Grill Healthy Cooking della Samsung. Oggi puoi portarlo a casa a soli 99 euro grazie ad un mega sconto Amazon del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Forno a microonde Grill Healthy Cooking Samsung: funzionalità e modalità di utilizzo

Con il suo design elegante, il Forno a microonde Grill Healthy Cooking della Samsung non solo aggiunge un tocco di modernità alla tua cucina, ma offre anche funzionalità avanzate per soddisfare le tue esigenze.

Finalmente potrai dire addio ai cibi pronti da scaldare e goderti tutto il gusto delle sane ricette fatte in casa in quanto avrai a disposizione ben 20 modalità di cottura preimpostate: preparare cibi freschi in pochi minuti sarà un gioco da ragazzi anche per chi non ha esperienza in cucina!

In particolare il dispositivo dispone della Modalità Grill per rendere le tue ricette croccanti, e del Quick Defrost che seleziona il tipo di alimento e il peso e calcola automaticamente il tempo di scongelamento ottimale.

Questo forno a microonde è dotato di un interno in ceramica uniforme che non si scolorisce nel tempo, facilissimo da pulire. Inoltre l'interno è antibatterico e antigraffio ed è progettato per durare per anni e anni senza nessun problema.

La modalità ECO del dispositivo assicura il più basso consumo di energia in standby, riducendo in misura significativa la corrente utilizzata e l'importo delle bollette.

Oggi il Forno a microonde Grill Healthy Cooking della Samsung è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 25%. Semplifica la tua vita in cucina con questo gioiellino top di gamma!

