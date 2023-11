Lo smartwatch Xiaomi dispone di un display AMOLED HD da 1.43 pollici , di un elegante ghiera in metallo e uno schermo a frequenza di aggiornamento a 60 Hz per una grafica a dir poco eccellente

Avrai poi a tua disposizione ben 117 modalità di fitness, di cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica per aiutarti a mantenerti in forma. Resistenza all'acqua fino a 5 ATM.