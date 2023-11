Stai pensando di cambiare smartphone ma non sei di quelli che ha intenzione di spenderci uno stipendio intero? Abbiamo trovato qualcosa che fa al caso tuo: si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11. Oggi su Amazon è disponibile ad un costo davvero piccolissimo.

Dal costo di mercato di 249,90 euro adesso, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 42%, lo paghi solamente 143,90 euro. E poi puoi anche decidere di pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero grazie al servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione!

Xiaomi Redmi Note 11: quadrupla fotocamera da 50MP e una batteria da 5.000mAh

Questo smartphone è dotato di un ampio display Amoled Full HD da 6,43 pollici con gamma di colori DCI-P3 fornisce colori e dettagli più vivaci, raggiungendo fino a 1000nit per garantire la visibilità dello schermo anche in pieno giorno. Inoltre, con i due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore, Redmi Note 11 offre un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video.

Dotato di una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, questo Xiaomi migliora l'esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all'istante.

Poi con particolare attenzione alle performance, Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm, per offrire prestazioni superiori risparmiando energia. E ancora Alexa mani libere capaci.. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Senza toccare nulla. Basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante.

Dotato di una configurazione con quadrupla fotocamera da 50MP per catturare foto e video fantastici, garantendo massima chiarezza alle tue foto. La fotocamera ultra grandangolare da 8MP espande la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; la fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini e ravvicinati; il sensore di profondità da 2MP per permette di catturare ritratti dall'aspetto più naturale.

Questo Xiaomi presenta un design elegante e moderno, e offre un'ottima sensazione al tatto; per garantire una presa salda e comoda. E poi racchiude una capiente batteria da 5.000 mAh all'interno di un frame sottile da 8.09 mm e in soli 179 grammi.

Non aspettare oltre, prendilo ora su Amazon ma fai in fretta perché il prezzo ridicolo sta facendo gola a tantissimi e i pezzi ancora disponibili sono pochissimi!

