Oggi su Amazon accedi ad un'offerta super, che però è limitata sia nel tempo che nei pezzi disponibili. Puoi acquistare il diffusore SoundLink Revolve+ e usufruire dello sconto del 27% che ti farà risparmiare ben 90 euro.

Dall'attuale costo di mercato di 329,95 euro adesso, grazie allo sconto esclusivo che trovi solo su Amazon la paghi solamente 239,99 euro. Non solo, Amazon ti da anche la possibilità di pagare in piccole rate mensili a tasso zero.

SoundLink Revolve+: il diffusore wireless, resistente all'acqua e dotato di una batteria a lunga durata

Con questo fantastico diffusore hai a tua disposizione più suono in ogni direzione. Progettato per offrire un suono a 360° e una copertura uniforme. Il SoundLink Revolve+ ti offre un suono più potente e profondo con una maggiore durata della batteria.

Si tratta di un diffusore portatile molto robusto, è resistente all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP55). Inoltre, è facile da trasportare ovunque grazie alla flessibile maniglia in tessuto di cui è dotato nella parte superiore. Maggiore durata della batteria: con un'autonomia di 17 ore della batteria ricaricabile agli ioni di litio, avrai più tempo di riproduzione rispetto agli altri prodotti simili in commercio. E poi è facile da ricaricare tramite porta USB Micro-B.

Presenta un microfono integrato che consente di rispondere alle chiamate e accedere all'assistente vocale predefinito del dispositivo direttamente dal diffusore. Inoltre, puoi connettere il diffusore a un dispositivo con integrazione Amazon Alexa, come Echo Dot, e controllare la musica semplicemente e comodamente con i comandi vocali.

La connessione è semplice: basta attenersi alle istruzioni vocali per abbinare il dispositivo a questo diffusore Bluetooth. L'opzione multi-connect consente di abbinare due dispositivi alla volta e di passare da uno all'altro per un controllo completo della musica.

Prendilo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.