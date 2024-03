Previsioni d'oro su Bitcoin: come scegliere la migliore piattaforma con cui investire

In tanti ormai concordano su come questo sia uno dei momenti più favorevoli per iniziare a investire in criptovalute. Gran parte del merito è della recente corsa al rialzo di Bitcoin, che durante la fase di pre-halving ha raggiunto nuove quotazioni record sopra i 70.000 dollari (il precedente record a 69.000 dollari era stato stabilito nel 2021, a distanza di un anno dal terzo halving). Anche le previsioni degli esperti sono rosee: secondo gli analisti di Bernstein, Bitcoin salirà fino a 90.000 dollari già quest'anno.

Altrettanto importante però è scegliere la piattaforma giusta con cui investire in Bitcoin e in altre criptovalute. In Italia uno dei punti di riferimento è eToro, forte di un'esperienza di oltre dieci anni nel settore e di una community da 30 milioni di utenti in tutto il mondo.

I vantaggi di eToro per investire in Bitcoin e altre criptovalute

Esperienza e affidabilità prima di tutto: eToro è un broker di lungo corso, attivo nel settore fin dal 2007. In questi anni ha conquistato la fiducia di qualcosa come 30 milioni di utenti, costituendo così una delle più grandi community internazionali di investitori.

Questo consente a chi si avvicina per la prima volta al mercato delle criptovalute di entrare in una piattaforma dove è possibile non solo confrontarsi con veri esperti e prendere da loro spunto, ma anche di copiare i top trader attraverso la funzionalità Copy Trading.

A questo proposito, è bene sottilineare che il Copy Trading non costituisce una consulenza di investimento e che il proprio capitale è esposto a rischi.

Un ulteriore motivo per cui scegliere eToro è la sua Academy, grazie alla quale si può avere accesso a una notevole serie di risorse gratuite con cui poter imparare a muovere i primi passi nel mondo del trading.

Puoi registrare un nuovo account gratuito su eToro tramite questa pagina. Subito dopo l'iscrizione avrai libero accesso a un conto demo da 100.000 dollari virtuali con cui poter esercitarti e mettere in pratica quanto appreso con l'Academy.





*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.







Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.