Preventivo Rc auto a partire da 131 euro e in meno di 1 minuto

Se hai scelto di cambiare compagnia assicurativa per la tua auto, ti segnaliamo la possibilità di calcolare un preventivo RC auto online a partire da 131 euro l'anno e in meno di 1 minuto con Prima Assicurazioni, azienda leader nel settore con oltre 2,5 milioni di clienti in Italia e in Europa.

Tra i principali vantaggi offerti da Prima, al di là del prezzo ultra-concorrenziale, vi è l'opportunità di pagare il premio assicurativo in dodici rate a interessi zero, con in più il soccorso stradale attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Come richiedere un preventivo RC auto a partire da 131 euro con Prima Assicurazioni

Per il calcolo del preventivo RC auto online a partire da 131 euro l'anno collegati alla pagina dedicata al servizio sul sito ufficiale di Prima Assicurazioni. Una volta che ti sei collegato, inserisci il numero di targa dell'auto che vuoi assicurare, dopodiché premi sul pulsante Preventivo per proseguire.

Nella nuova pagina che si apre, sotto Inserisci i tuoi dati, oltre al numero di targa inserisci anche la data di nascita del proprietario del veicolo e fai clic sul pulsante Procedi per passare alla schermata seguente.

Completa ora la richiesta inserendo tipo di professione, stato civile, anno di conseguimento della patente, indirizzo di residenza, e-mail e numero di cellulare, quindi accetta l'Informativa Privacy e pigia sul pulsante Mostrami il prezzo.

Il prezzo preventivato rimane bloccato per un tot di tempo: a questo proposito, ti ricordiamo che il preventivo è gratuito e senza impegno, sei libero cioè di decidere se accettare o meno la proposta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.