Prestito personale rapido, flessibile e conveniente: ecco come ottenerlo

Per ottenere un prestito personale rapidamente e con condizioni convenienti è oggi possibile affidarsi a Compass, vero e proprio punto di riferimento del settore del credito a consumo in Italia. L'istituto, infatti, mette a disposizione tante soluzioni per i suoi clienti e, in particolare, garantisce un accesso al credito rapido e flessibile.

Con Compass è possibile ottenere un prestito in un giorno oltre che scegliere rata e durata del prestito in base alle proprie esigenze. Per richiedere subito il prestito è possibile affidarsi a una veloce procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale di Compass. È anche possibile prenotare un appuntamento in filiale per ottenere assistenza diretta nella scelta della soluzione più conveniente.

Prestito Compass: veloce e conveniente, ecco come richiederlo

Il prestito personale Compass si adatta alle esigenze dell'utente. È possibile ottenere, facilmente, fino a 30.000 euro e si ha la possibilità di adattare l'importo della rata mensile e la durata del prestito in modo che l'accesso al credito sia realmente sostenibile.

Un altro grande vantaggio è la rapidità: il prestito Compass viene erogato rapidamente. La risposta avviene entro un giorno, permettendo all'utente di poter accedere subito alla liquidità richiesta, dopo aver avuto l'ok da parte dell'istituto.

Da notare, inoltre, che le proposte dell'istituto sono disponibili anche per chi ha già un prestito. In questo caso, infatti, Compass proporrà una soluzione di consolidamento che prevede un'unica rata mensile che comprende sia la rata del prestito precedente che la rata del nuovo prestito.

Per richiedere subito un prestito personale è possibile seguire il link qui di sotto. Da notare che c'è la possibilità di fissare un appuntamento in una filiale Compass, per ottenere supporto diretto da parte del Servizio Clienti, senza perdere i vantaggi legati alla rapidità e alla flessibilità delle proposte di credito dell'istituto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.