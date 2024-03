Prestito personale online fino a 75.000€ con tasso e rata fissi: richiedi un preventivo

Per richiedere un prestito personale oggi non è più necessario preparare tutta una serie di documenti cartacei e uscire di casa per recarsi in una non meglio precisata agenzia di credito. Esistono infatti diverse società che consentono di presentare una richiesta di prestito online e ricevere una risposta in poco tempo, in genere entro 24 ore.

Tra le migliori società che operano in tal senso segnaliamo supercredito.it, marchio di E-leads srl, azienda italiana con sede a Verrone (in provincia di Biella). Collegandosi a questa pagina del sito supercredito.it, è possibile verificare fin da subito se si rientra o meno nelle condizioni di poter ottenere il finanziamento.

Come richiedere un preventivo gratuito e senza impegno di prestito online con Supercredito

Per prima cosa collegati alla pagina dedicata al servizio su supercredito.it, dopodiché riempi i campi vuoti del modulo presente sotto l'intestazione Richiedi subito: tipo di professione svolta, genere, nome, cognome e data di nascita. Fatto questo, premi sul pulsante Avanti per proseguire.

Il passaggio successivo richiede l'inserimento del CAP di residenza e della città (quest'ultima viene aggiunta in automatica dopo aver digitato le cifre corrispondenti al codice di avviamento postale). Premere di nuovo sul pulsante Avanti per continuare.

L'ultimo passaggio per completare la richiesta di preventivo necessita del numero di telefono e dell'indirizzo e-mail, oltre all'accettazione dell'informativa della privacy. La richiesta verrà inoltrata ad ADV FINANCE S.P.A. che valuterà la proposta in poco tempo.

Ricordiamo soltanto che la richiesta di preventivo tramite il modulo presente sul sito supercredito.it è gratuita e senza impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.