Prestito personale fino a 120 mesi: come richiederlo con Agos

È il momento giusto per richiedere un prestito personale: con il calo dei tassi di interesse, infatti, è ora possibile accedere a condizioni più vantaggiose per chi ha bisogno di maggiore liquidità per realizzare determinati progetti. Sfruttando la promozione di Agos, vero e proprio punto di riferimento per il settore dei prestiti personali, è ora possibile sfruttare condizioni molto vantaggiose.

Il prestito personale Agos, infatti, può avere una durata fino a 120 mesi, in modo da ridurre al minimo la rata mensile, e può essere protetto, con pochi euro in più al mese, da una copertura assicurativa che tornerà utilissima in caso di imprevisti.

Le condizioni del prestito, naturalmente, cambiano in base a importo richiesto e durata del piano di rimborso. Per calcolare un preventivo gratuito basta visitare il sito ufficiale di Agos, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Ecco come appare il modulo per il calcolo del preventivo sul sito Agos:

Come richiedere un prestito personale con Agos

Bastano pochi minuti per richiedere un prestito con Agos. La procedura può essere gestita direttamente online, tramite il sito della finanziaria. Per prima cosa è necesario indicare:

l' importo desiderato (è possibile ottenere fino a 30.000 euro)

(è possibile ottenere fino a 30.000 euro) la durata del piano di rimborso (da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi)

A questo punto, il sistema offrirà due opzioni, una indicando la rata mensile senza assicurazione e una con la rata mensile del prestito protetto dalla copertura assicurativa messa a disposizione da Agos. L'utente è libero di scegliere l'opzione che preferisce. I passaggi successivi prevedono l'inserimento dei dati anagrafici e dei dati lavorativi. Completato anche questo step, sarà possibile inviare la richiesta di prestito. Agos fornirà in breve tempo il responso. Per tutti i dettagli in merito e per calcolare un preventivo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.