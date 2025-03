Prestito online fino a 30.000€ in meno di 48 ore con Agos

Di anno in anno un numero crescente di persone ricorre al prestito online, una tipologia di finanziamento che consente di ottenere il denaro desiderato in poco tempo e senza dover recarsi in filiale. Tra le società leader nel settore figura Agos, che consente di ottenere fino a 30.000 euro di prestito in meno di 48 ore dall'approvazione della richiesta.

Agos offre un'ampia gamma di servizi, tra cui prestiti personali, carte di credito, finanziamenti finalizzati, cessione del quinto dello stipendio o della pensione, prodotti assicurativi e leasing. Tra i suoi principali punti di forza vanta valori quali la trasparenza, la fiducia e il rispetto, oltre che una costante ricerca di innovazione per offrire un servizio 100% digitale.

Prestito online veloce con Agos

Poniamo il caso di avere la necessità di cambiare auto. Dopo esserci recati da diversi concessionari della zona, optiamo per l'acquisto di una Toyota CH-R usata, del valore di 18.000 euro.

Il concessionario ci propone un finanziamento che non ci soddisfa, ecco allora che ci viene in mente di ricorrere alla soluzione del prestito personale online con Agos. Tutto quello che dobbiamo fare è collegarci alla pagina della richiesta del prestito, inserire l'importo desiderato più il numero di rate entro cui si prevede di rimborsare il prestito.

Il passaggio successivo consiste nel fornire i nostri dati personali alla società Agos, così da rendere ancora più veloce la procedura di concessione del prestito. A proposito di tempistiche, in genere la liquidazione del prestito viene evasa entro 48 ore dalla richiesta del prestito, con i soldi inviati direttamente sul conto corrente senza dover dunque recarsi presso la filiale Agos più vicina.

Abbiamo citato come esempio l'acquisto di un'auto usata, ma avremmo potuto fare lo stesso tipo di discorso anche per una vettura nuova, così come per eventuali lavori di ristrutturazione della casa o per un consolidamento dei debiti.

