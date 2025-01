Prestito fino a 30 mila euro? Con Agos lo richiedi online

Hai bisogno di un prestito? Con Agos richiederlo è semplicissimo: basta registrare la propria richiesta tramite l'apposito sito web e riceverai una risposta in pochissimo tempo. Agos è una delle principali società finanziarie nel settore del credito e consumo e fa parte del gruppo bancario Crédit Agricole. A tutti i suoi clienti - e non - offre l'opportunità di richiedere un finanziamento fino a 30 mila euro comodamente online, con la possibilità di calcolare il proprio preventivo senza impegno. Ecco come fare.

Come funziona la richiesta di finanziamento

Richiedere un finanziamento con Agos è semplicissimo. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma online, dovrai inserire l'importo desiderato - che può variare da un minimo di 500 a un massimo di 30 mila euro. Successivamente dovrai selezionare la durata del prestito, tra i 12 e i 120 mesi. Il sistema imposta, di default, un importo di 10 mila euro con una durata di 84 mesi, ma questi parametri possono essere personalizzati dall'utente.

Un altro aspetto fondamentale è la scelta, o meno, dell'assicurazione. Mantenendo le impostazioni preimpostate dalla piattaforma, per un prestito di 10 mila euro da rimborsare in 84 mesi, la rata mensile senza assicurazione è di 154,53 euro, con un TAN al 7,27% e un TAEG all'8,70%. Con l’assicurazione inclusa, alle stesse condizioni, la rata mensile sarà di 163,81 euro al mese, con TAN al 7,27% e TAEG al'8,63%.

Le condizioni economiche possono variare in base all'importo, alla durata del prestito e alla valutazione del profilo finanziario effettuata da Agos.

Come richiedere un preventivo online con Agos

Definiti i dettagli del prestito, completare la richiesta è altrettanto semplice. Dovrai compilare la sezione dedicata alla richiesta del prestito inserendo nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail. In seguito, basterà completare i campi relative a dati personali e lavorativi, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'analisi della richiesta da parte di Agos.

Dopo l’invio della domanda, riceverai una risposta entro pochi minuti. L’esito definitivo della pratica verrà comunicato comunque entro qualche giorno. Visita il sito di Agos per richiedere subito il tuo preventivo online e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.