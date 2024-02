Prestiti personali Prexta: realizza il tuo progetto scegliendo tra le formule One, Top e Compact

Prexta è una società finanziaria del Gruppo Bancario Mediolanum specializzata nei prestiti e finanziamenti ai lavoratori dipendenti. Per rispondere alle esigenze di ciascuno, l'azienda ha istituito tre forme di prestiti personali: Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact. La richiesta di un preventivo è gratuita e può essere inoltrata tramite la sua pagina dedicata.

I prestiti personali di Prexta: One, Top e Compact

Prexta One è un prestito a tasso fisso vantaggioso, pensato in particolare per i progetti personali. La formula One consente di ottenere un finanziamento di importo compreso tra 3.000 euro e 30.000 euro.

Il prestito personale Prexta Top è la soluzione ideale per chi ha l'esigenza di finanziare un progetto più ambizioso. La somma richiedibile va da 30.000 euro a 75.000 euro, mentre la durata del finanziamento può variare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi.

Infine, Prexta Compact è il prestito personale per le persone che hanno la necessità di gestire i propri debiti con una sola rata, ottenendo una liquidità extra: è possibile richiedere un finanziamento da 3.000 euro a 75.000 euro, con un rimborso da 24 a 120 mesi.

Per richiedere un preventivo per il tuo prestito collegati a questa pagina del sito ufficiale Prexta e compila il modulo dedicato inserendo nome, cognome, data di nascita, genere, provincia, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo e-mail. Fatto questo, aggiungi la tipologia di impiego e l'importo che desideri richiedere, dopodiché aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al servizio richiesto e premi sul pulsante Invio.

Ti confermiamo che la richiesta di preventivo offerta da Prexta è gratuita e senza impegno.

