Prestazioni top e design compatto: il Mini PC NiPoGi AM21 è in SCONTO di 300€

Potenza in formato tascabile: ecco il NiPoGi AM21, un Mini PC che combina prestazioni straordinarie e design ultra-compatto, perfetto per chi cerca il massimo della tecnologia in poco spazio. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile di 300€ a soli 399,99€, applicando il coupon visibile in pagina. Per il suo rapporto qualità-prezzo è difficilmente eguagliabile.

Prestazioni da urlo in un formato compatto

Il cuore pulsante del NiPoGi AM21 è il processore AMD Ryzen 9 6900HX, un'unità di calcolo all'avanguardia basata sull'architettura Zen3+ a 6nm. Con i suoi 8 core e 16 thread, è capace di raggiungere una velocità di clock fino a 4,9 GHz, superando persino concorrenti più blasonati. Questa potenza lo rende ideale per carichi di lavoro intensivi, come gaming professionale, editing video e altre attività che richiedono alte prestazioni.

La parte grafica non è da meno, grazie alla GPU integrata Radeon 680M, che offre 12 core grafici a 2400 MHz. Supporta configurazioni multi-monitor e risoluzioni 4K UHD a 60Hz, sfruttando le porte HDMI 2.1 e USB4 Type-C, rendendolo perfetto per chi lavora o si diverte con contenuti di alta qualità.

Un'esperienza fluida e veloce

Il NiPoGi AM21 include 16GB di RAM DDR5 a 4800 MHz, che garantiscono un incremento prestazionale del 35% rispetto alla generazione precedente DDR4. Lo spazio di archiviazione è altrettanto performante, grazie a un SSD NVMe PCIe 3.0 da 512GB, espandibile fino a 4TB grazie ai due slot M.2 2280. Con queste caratteristiche, l'avvio del sistema e il caricamento delle applicazioni saranno immediati e senza interruzioni.

La connettività è uno dei punti di forza del NiPoGi AM21. Dotato di WiFi 6, offre velocità di trasferimento tre volte superiori rispetto allo standard precedente, mentre il Bluetooth 5.2 garantisce connessioni stabili con periferiche wireless. La doppia porta LAN Gigabit è ideale per applicazioni di rete avanzate, come la creazione di server domestici o configurazioni professionali.

Il parco connessioni include 2 porte HDMI 2.1, una USB 4 con velocità fino a 40 Gbps, una USB 3.2 Type-C e quattro porte USB 3.2 Type-A, permettendo di collegare qualsiasi periferica moderna. Con Windows 11 Pro preinstallato, il Mini PC è pronto per essere utilizzato fin da subito, con funzionalità avanzate come Wake On LAN e Auto Power On, perfette per l'uso professionale.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il NiPoGi AM21 è in offerta su Amazon a 399,99€ invece di 699€, con un anno di assistenza dedicata incluso. Se cerchi potenza, versatilità e design compatto, questo Mini PC è la scelta perfetta per te.

