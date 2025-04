Prestazioni SPAVENTOSE in un formato compatto: scopri il Mini PC GEEKOM GT1 Mega

Scopri la potenza del GEEKOM GT1 Mega AI Mini PC: un concentrato di tecnologia che unisce prestazioni straordinarie a un design compatto, perfetto per chi cerca un dispositivo versatile senza rinunciare alla potenza di una workstation.

Un cuore potente per prestazioni eccezionali

Il Mini PC GEEKOM GT1 Mega AI è alimentato dal processore Intel Core Ultra 9 185H, un chip di ultima generazione con 16 core e 22 thread, capace di raggiungere una velocità massima di 5,1 GHz. Questo lo rende ideale per attività impegnative come editing video professionale, programmazione avanzata e design grafico, senza dimenticare la possibilità di gestire sessioni di gaming leggero. Grazie alla sua architettura ibrida, ogni operazione viene eseguita con una fluidità impressionante.

Con 32GB di RAM DDR5, il multitasking non è mai stato così fluido, anche con applicazioni che richiedono elevate risorse. A completare questa configurazione troviamo un SSD PCIe NVMe da 2TB, che garantisce tempi di caricamento rapidissimi e spazio sufficiente per i tuoi progetti creativi o per un ampio archivio multimediale. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la capacità di archiviazione per soddisfare qualsiasi necessità.

Il GT1 Mega non delude nemmeno sul fronte della connettività. Grazie al supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, puoi contare su connessioni rapide e stabili. La ricca dotazione di porte, tra cui USB-C, HDMI, DisplayPort ed Ethernet, consente di collegare fino a quattro monitor contemporaneamente, con supporto per risoluzioni fino a 8K. Una caratteristica che farà la felicità di chi lavora nel settore multimediale.

Raffreddamento avanzato per prestazioni elevate

Il sistema di raffreddamento IceBlast 2.0, progettato su misura, utilizza una ventola maggiorata e un dissipatore ottimizzato per mantenere le temperature sotto controllo anche durante carichi di lavoro intensivi. Con un TDP di 65W, il dispositivo garantisce prestazioni costanti nel tempo, senza compromettere la silenziosità.

La GPU integrata Intel Arc Graphics offre capacità avanzate di codifica e decodifica per i principali formati video, rendendo il GT1 Mega perfetto per il rendering 3D e lo streaming. Inoltre, l'accelerazione AI integrata ottimizza i flussi di lavoro creativi, aumentando la produttività complessiva.

Disponibile su Amazon al prezzo di 1.034 euro con il coupon, il Mini PC GEEKOM GT1 Mega rappresenta un'opzione di valore per chi cerca un dispositivo all'avanguardia. Con specifiche tecniche di alto livello e una qualità costruttiva impeccabile. Scopri di più e trasforma il tuo modo di lavorare e creare, approfittando di una tecnologia all'avanguardia in un formato compatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.