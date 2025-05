Prestazioni premium e design esclusivo: l'HP Pavilion Plus 14 è ora in offerta!

Un'opportunità da non perdere: il HP Pavilion Plus 14-ew1004sl si presenta come il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate, design elegante e un prezzo sorprendentemente accessibile. Con soli 649,99 euro, questo laptop di fascia premium diventa alla portata di molti, senza compromessi sulla qualità.

Design raffinato e portabilità senza pari

Il primo impatto con l’HP Pavilion Plus 14 è sorprendente: il suo chassis in metallo Moonlight Blue cattura lo sguardo con un’estetica elegante e moderna. Ma non è solo bello da vedere: con uno spessore di appena 1,89 cm e un peso di 1,38 kg, questo laptop è progettato per essere portato ovunque, garantendo una portabilità eccezionale. La tastiera retroilluminata, realizzata con materiali riciclati, riflette inoltre l’impegno di HP verso la sostenibilità ambientale.

Sotto il cofano, l’HP Pavilion Plus 14 è alimentato dal potente processore Intel Core Ultra 5-125H, parte della piattaforma Evo Edition, che unisce efficienza energetica e capacità di gestire applicazioni complesse, inclusi strumenti di intelligenza artificiale e grafica avanzata. La GPU integrata Intel Arc completa il quadro, offrendo prestazioni grafiche ottimali per lavoro e intrattenimento.

Grazie ai 16 GB di RAM LPDDR5x e all’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, la velocità di risposta del sistema è impressionante. Avvii rapidi, multitasking senza intoppi e una gestione fluida dei file più pesanti rendono questo notebook perfetto per studenti, professionisti e creativi.

Un display che stupisce

Il cuore visivo del dispositivo è il suo straordinario display WQXGA da 14 pollici, con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Questo schermo non solo offre immagini nitide e dettagliate, ma garantisce anche una riproduzione cromatica fedele grazie alla copertura completa dello spazio colore sRGB. La frequenza di aggiornamento adattiva, che varia tra 48 e 120 Hz, assicura un’esperienza visiva fluida, ideale sia per sessioni di lavoro intense che per momenti di relax con film e serie TV. Inoltre, il trattamento antiriflesso e la ridotta emissione di luce blu proteggono gli occhi durante l’uso prolungato.

L’HP Pavilion Plus 14 non lascia nulla al caso nemmeno sul fronte della connettività. Con due porte USB-C, due USB-A, un’uscita HDMI 2.1 e un jack audio, questo laptop offre tutto il necessario per collegare i tuoi dispositivi preferiti. La connessione Wi-Fi 6E garantisce velocità e stabilità, mentre la batteria con tecnologia Fast Charge ti permette di ricaricare il 50% in soli 30 minuti, perfetto per chi è sempre in movimento.

Le videoconferenze e le chiamate online non sono mai state così nitide grazie alla webcam IR da 5 MP con riduzione del rumore e ai microfoni dual-array integrati. Completato dal sistema operativo Windows 11 Home, questo laptop offre un’esperienza utente moderna e intuitiva.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: l’HP Pavilion Plus 14-ew1004sl è il connubio perfetto tra prestazioni, design e convenienza. Scopri di più e approfitta subito dell’offerta!

