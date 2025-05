Prestazioni e convenienza: SSSD Lexar NM790 da 2TB a un prezzo imperdibile

Quando si tratta di combinare prestazioni elevate e prezzo competitivo, il Lexar NM790 SSD da 2TB emerge come una scelta brillante. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di soli 128,59€, questo dispositivo offre un mix perfetto di velocità, efficienza e versatilità, rendendolo una soluzione ideale per migliorare l’esperienza di gioco e lavoro.

Velocità straordinaria

Grazie alla sua interfaccia NVMe PCIe Gen4x4, il Lexar NM790 raggiunge velocità straordinarie: fino a 7400 MB/s in lettura e 6500 MB/s in scrittura. Questi numeri non sono solo impressionanti sulla carta, ma si traducono in un reale miglioramento dei tempi di caricamento e nella fluidità delle operazioni quotidiane. Se cerchi un dispositivo capace di sostenere carichi intensi, questo SSD è una scelta che non delude.

Un’altra caratteristica che distingue il Lexar NM790 è la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0. Questa innovazione simula le funzionalità della cache DRAM, riducendo il consumo energetico fino al 40% rispetto agli SSD PCIe Gen 4 tradizionali. Non solo otterrai prestazioni di alto livello, ma anche una maggiore efficienza energetica, un aspetto fondamentale per chi desidera ottimizzare il proprio sistema senza sacrificare la durata della batteria.

La migliore scelta per non spendere un capitale

Le dimensioni ultracompatte di appena 8 x 2,2 x 0,24 cm e il peso di soli 6 grammi lo rendono perfetto per qualsiasi configurazione, inclusa la PlayStation 5, per cui è certificato. Questo significa che puoi ampliare lo spazio di archiviazione della tua console con facilità, migliorando le prestazioni di gioco senza complicazioni. La sua compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi lo rende una scelta versatile, ideale sia per i gamer che per i professionisti.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per potenziare il tuo sistema con un prodotto affidabile e di qualità. Il Lexar NM790 rappresenta un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e accessibilità economica. Scopri di più e acquistalo ora su Amazon.

