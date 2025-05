Prestazioni e design premium: Xiaomi 14T Pro (12/256GB) in sconto di 50€

Scopri il perfetto equilibrio tra prestazioni e innovazione con lo Xiaomi 14T Pro, un dispositivo che promette di ridefinire le tue aspettative. Ora su Amazon è tuo a soli 469,90 euro, invece che 519,90 euro, con lo sconto di 50 euro al checkout.

Un'offerta imperdibile per gli amanti della tecnologia

Con un prezzo competitivo e caratteristiche da vero top di gamma, lo Xiaomi 14T Pro si posiziona come una delle scelte più intelligenti nel mercato della fascia media premium. Questo dispositivo, progettato per offrire il massimo in termini di performance e qualità, è ora disponibile a un prezzo eccezionale. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di avere tra le mani un concentrato di tecnologia e design.

Il cuore dello Xiaomi 14T Pro è il processore MediaTek Dimensity 9300+, in grado di raggiungere velocità di clock fino a 3,4GHz. Questa potenza garantisce fluidità e reattività anche nelle situazioni più impegnative, come il multitasking o l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale. A completare il quadro, un display da 6,67 pollici con refresh rate a 144Hz, ideale per godere di immagini nitide e movimenti fluidi in ogni contesto.

Grazie alla collaborazione con Leica, il comparto fotografico dello Xiaomi 14T Pro è pensato per stupire. Il sensore Light Fusion 900 da 1/1.31 pollici cattura immagini dettagliate e dai colori vividi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'ottica Summilux firmata Leica aggiunge un tocco di qualità superiore, rendendo ogni scatto un piccolo capolavoro.

Intelligenza artificiale e innovazione

Uno degli aspetti più distintivi di questo dispositivo è l'integrazione della piattaforma Xiaomi AISP. Questo sistema sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare sia le performance generali che le capacità fotografiche, garantendo risultati sorprendenti. La funzionalità "Circle to Search" di Google, ad esempio, consente di effettuare ricerche rapide su elementi visualizzati sullo schermo, semplificando la tua quotidianità.

Con una batteria da 5.000mAh e supporto alla tecnologia HyperCharge, il Xiaomi 14T Pro ti permette di affrontare l'intera giornata senza preoccupazioni. La ricarica rapida a 120W via cavo e 50W wireless ti consente di avere sempre l'energia necessaria, anche nelle giornate più impegnative.

Disponibile nella raffinata colorazione Titan Blue, lo Xiaomi 14T Pro combina estetica e praticità. Con un peso di soli 209 grammi e dimensioni compatte, è pensato per adattarsi perfettamente alla tua mano e al tuo stile di vita. Un design moderno che non passa inosservato.

Non perdere l'occasione di portare a casa Xiaomi 14T Pro, il dispositivo che unisce innovazione, qualità e convenienza in un unico prodotto.

