Prestazioni da Pro Player con le cuffie da Gaming Logitech IN OFFERTA

Gli accessori da gaming, purtroppo per tutti i videogiocatori, se di qualità, hanno sempre un prezzo abbastanza elevato. A volte è difficile trovare un buon compromesso tra un prodotto di qualità, sia in termini di materiali che di performance, ad un prezzo che sia competitivo e vantaggioso. Logitech è un'azienda che, la qualità, l'assicura in ogni prodotto che realizza e proprio per questo motivo vi segnaliamo lo sconto che Amazon propone su queste cuffie da gaming: 13% per un prezzo finale di 82,99€ a fronte dei 94,99€ del prezzo di listino. Un buon risparmio per un prodotto davvero top.

Le cuffie da gaming Logitech sono in sconto su Amazon: dettagli ultradefiniti e audio top!

Le Logitech G PRO X sono cuffie top di gamma per quanto riguarda il comparto gaming. Con la tecnologia per microfono Blue VO!CE: i filtri per microfono rimovibili di livello pro ottimizzano la tua voce in tempo reale per garantire un audio più ricco, più pulito e più professionale, ottimo anche per le trasmissioni streaming. Il DTS Headphone:X 2.0 assicura audio surround 7.1 di nuova generazione che garantisce una maggiore percezione della posizione e delle distanze.

Le cuffie presentano una comoda imbottitura in memory foam: imbottiture rivestite a tua scelta in similpelle di alta qualità con eliminazione del rumore passiva o soffice velour traspirante per il massimo comfort. Una resistente struttura in acciaio e alluminio: il telaio e la struttura in alluminio e acciaio sono comodi, resistenti e durevoli e, anche in questo caso, i materiali utilizzati elevano la qualità generale di questo dispositivo.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta proposta da Amazon per questo paio di cuffie da gaming, le Logitech G PRO X: 13% di sconto per un prezzo finale di 82,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.