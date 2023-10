Prestazioni da pro player con la tastiera da gaming MSI in OFFERTA

MSI è un'azienda specializzata nella produzione di hardware per computer e laptop, nonché di componenti per il settore dei videogiochi e della grafica. Si tratta di un ambito, quello del gaming, sempre molto costoso e dunque quando ci sono delle offerte interessanti è assolutamente d'obbligo segnalarle: la tastiera da gaming di MSI viene scontata del 23% su Amazon per un prezzo finale di 26,99€.

Comodità e performance con la tastiera da gaming MSI in offerta su Amazon

La tastiera MSI Vigor GK20 IT è un'ottima scelta per gli amanti dei videogiochi e coloro che cercano una tastiera ergonomicamente progettata e retroilluminata per migliorare la loro esperienza di gioco. Con il suo design ergonomico dei keycaps concavi, offre una digitazione confortevole e una sensazione piacevole durante le sessioni di gioco. Un'altra caratteristica interessante sono i tasti di scelta rapida che consentono di controllare facilmente la luminosità e il volume della tastiera senza la necessità di software aggiuntivi. Questo è particolarmente utile per personalizzare l'illuminazione della tastiera o regolare il suono durante il gioco.

La tastiera è anche progettata per resistere a eventuali versamenti di liquidi grazie al design idro-repellente, il che la rende più facile da pulire e mantenere in ottime condizioni. La base antiscivolo in gomma offre stabilità alla tastiera durante l'uso, evitando che scivoli o si sposti mentre si gioca o si lavora. Inoltre, la tastiera offre la funzione di anti-ghosting su 12 tasti chiave (QWERASDFZXCV), garantendo una risposta precisa e senza ritardi durante le intense sessioni di gioco. In sintesi, la MSI Vigor GK20 IT è una tastiera progettata per migliorare la tua esperienza di gioco con comfort, funzionalità e affidabilità.

Amazon mette in offerta la tastiera da gaming ergonomica targata MSI con uno sconto attivo del 23% per un prezzo finale di 26,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.