Prestazioni da pro player con il monitor da gaming Samsung: OFFERTA IMPERDIBILE

Samsung è un'azienda che fa della versatilità la sua principale arma di forza, capace di produrre device e dispositivi di ogni tipologia, assicurando sempre il massimo della qualità e dell'affidabilità. Si tratta di un brand che riesce sempre ad offrire il massimo dell'esperienza possibile per ogni fascia di prezzo e per ogni categoria di prodotto: che si tratti di smartphone, elettrodomestici vari o accessori o ancora, che si tratti di entry level, medio gamma e top di gamma, acquistare un prodotto Samsung significa andare al più classico dei colpi sicuri. L'offerta che proponiamo oggi è molto allettante perché ad esserne soggetto è un monitor da gaming targato proprio Samsung: si tratta dell'Odyssey G3 che viene messo in sconto su Amazon del 20% per un prezzo finale di 159,99€.

Prestazioni massimizzate con il monitor da gaming di Samsung

Il monitor da gaming Odyssey G3 di Samsung misura 27 pollici e si presenta con uno stile "flat"; adatto a qualsiasi contesto d'arredamento, in particolar modo, ovviamente, all'interno di una stanza adibita al gaming. Con una risoluzione da 1920x1080 (Full HD), e un pannello VA e 16:9 garantisce un'alta qualità visiva, in modo tale da poter guardare i vostri giochi e averne la migliore esperienza possibile.

Con un refresh rate da 165 Hz, un response Time da 1ms e con FreeSync Premium, la fluidità delle immagini sarà davvero invidiabile e vi permetterà di giocare al massimo dei frame per secondo resi disponibili dai vari giochi. Dotato, inotre di 1 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio e HAS, Pivot. Si tratta di un'offerta davvero da non perdere per alzare la qualità delle vostre prestazioni in multiplayer online.

Ribadiamo, dunque, l'offerta: Amazon mette in sconto del 20% per un prezzo finale di 159,99€ il monitor da gaming Odyssey G3 di casa Samsung.

