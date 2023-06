Prestazioni ASSURDE e SCONTO DA PAURA per il mouse da gaming di Logitech!

Logitech è uno dei marchi migliori in assoluto per quanto riguarda gli accessori per PC, come tastiere e mouse, e soprattutto quando si parla di periferiche da gaming. Quello che più può spaventare in genere per questi oggetti è il prezzo, ma con le offerte di Amazon, come quella per il mouse Logitech G502 HERO, potrete ottenere il massimo al minimo prezzo!

Da oggi trovate infatti in offerta su Amazon il mouse da gaming Logitech G502 HERO a soli 49,00€, con uno sconto del 47% e un risparmio per voi di circa 43,00€!

Logitech G502 HERO: prestazioni elevate!

Questo è un prodotto a dir poco grandioso, un mouse che tutti i videogiocatori vorrebbero avere per il proprio PC: possiede un sensore ottico che offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Il mouse da gaming Logitech G502 HERO inoltre ha un sistema di regolazione del peso che potrete personalizzare, così come gli 11 pulsanti programmabili, e l'illuminazione RGB. Il sensore è di ultima generazione ed è in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro, ma anche di tracciare gli spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.