Prestazioni al top con il mouse gaming Glorious Model D: ora a SOLI 39€

Un'offerta da non perdere: il mouse da gaming Glorious Model D è ora disponibile a soli 39,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale. Un'opportunità perfetta per chi cerca alte prestazioni senza rinunciare al comfort e al design.

Prestazioni e design in un'unica soluzione

Se sei un appassionato di gaming, sai quanto sia importante avere un mouse che unisca precisione e leggerezza. Il Glorious Model D, con il suo peso di soli 67 grammi, è stato progettato per garantire movimenti rapidi e fluidi, anche durante le sessioni di gioco più intense. La sua struttura a nido d'ape non solo contribuisce alla leggerezza, ma offre anche un'ottima ventilazione, ideale per chi gioca per ore.

Al centro di questo mouse troviamo il sensore Pixart 3360, noto per la sua precisione e l'assenza di accelerazione. Supportato da una frequenza di polling di 1.000 Hz, assicura una risposta immediata ai tuoi comandi, un elemento fondamentale per dominare in ogni partita. I piedini in PTFE puro, noti come Glorious Skates, permettono uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie, rendendo ogni movimento un piacere.

Personalizzazione e durabilità

Con sei tasti programmabili, il Glorious Model D offre un alto livello di personalizzazione, consentendoti di configurare macro per adattare il mouse alle tue esigenze. Gli switch Omron, certificati per 20 milioni di clic, garantiscono una lunga durata, mentre il cavo super flessibile in paracord riduce al minimo la resistenza al movimento, offrendo un'esperienza simile a quella di un dispositivo wireless.

Il design nero opaco conferisce al mouse un aspetto professionale e discreto, perfetto per qualsiasi setup. Inoltre, la compatibilità con Windows, Linux e Mac lo rende una scelta versatile per tutti i giocatori.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il Glorious Model D rappresenta un connubio perfetto di qualità, prestazioni e prezzo. Scopri di più e approfitta dell'offerta prima che sia troppo tardi!

