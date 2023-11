Una casa smart è una casa comoda da vivere e se il tuo obiettivo è proprio questo l'offerta che abbiamo scovato fa assolutamente al caso tuo. Oggi su Amazon puoi fare scorta dell'utilissima presa intelligente TP-Link perché grazie allo sconto esclusivo del 31% la paghi solamente 8,99 euro.

Si tratta di un prezzo davvero minuscolo per tutti i vantaggi che ne puoi trarre ogni giorno!

Nella tua casa smart non può assolutamente mancare la presa intelligente TP-Link

Grazie all'accesso da remoto puoi controllare i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet semplicemente utilizzando la app tapo sul tuo smartphone. Non solo anche anche la possibilità di pianificazione, programma lo smart plug per fornire automaticamente energia a seconda della necessità, come impostare le luci al crepuscolo e spegnerle all'alba.

E ancora controllo vocale, questa è compatibile con Alexa e Google Assistant per controllare lo smart plug semplicemente usando la voce. Disponi anche della Modalità assenza, ovvero accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati per simulare la presenza in casa.

Non è necessario nessun hub richiesto ma semplicemente connettersi al router Wi-Fi esistente.

Carico massimo 2300 w, 10 a e requisiti di sistema Android 4.3 o versioni successive, iOS 9.0 o versioni successive.

Fanne scorta ora su Amazon!

