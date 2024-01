Preply: impara le lingue e acquista una nuova lezione a metà prezzo

Inizia il nuovo anno con il botto grazie alla promozione Preply: ottieni il 50% di sconto sull'acquisto di una nuova lezione. È il momento giusto per sbloccare il tuo potenziale, supportato da insegnanti altamente qualificati e un percorso su misura per le tue esigenze.

Insegnanti di lingua con esperienza e recensioni stellari

Preply vanta più di 32.000 insegnanti di lingua con esperienza comprovata. Con oltre 300.000 recensioni con 5 stelle per gli insegnanti Preply, puoi essere sicuro di ricevere un'istruzione di qualità superiore.

Che tu stia imparando inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, cinese, arabo, giapponese o portoghese, Preply ha l'insegnante perfetto per te. Con migliaia di insegnanti specializzati in ogni lingua, troverai sicuramente quello che fa al caso tuo.

Come funziona Preply:

Trova il tuo insegnante: la piattaforma ti metterà in contatto con un insegnante che ti motiverà, sfiderà e ispirerà

Inizia a imparare: il tuo insegnante ti guiderà durante la prima lezione e ti aiuterà a pianificare i passi successivi nel tuo percorso di apprendimento

e ti aiuterà a pianificare i passi successivi nel tuo percorso di apprendimento Con Preply, puoi personalizzare il tuo percorso di apprendimento. Scegli quante lezioni vuoi seguire ogni settimana e preparati a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici

Inoltre, Preply ti offre la possibilità di provare un altro insegnante gratuitamente se la lezione non ti è piaciuta. Con oltre 30 mila insegnanti a tua disposizione, Preply è sicuramente una scelta adatta per chi vuole apprendere una nuova lingua in modo efficace e coinvolgente.

Lo sconto del 50% è valido al momento dell'acquisto di una nuova lezione Preply: scegli la lingua che preferisci dal sito web e inizia subito ad apprendere.

