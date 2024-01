Preparati delle bevande calde con il Bollitore Elettrico Philips al 30% DI SCONTO

Il Bollitore Philips unisce eleganza e funzionalità per offrire una soluzione affidabile e durevole per la preparazione dell'acqua calda. Con un design accattivante in acciaio/nero e le dimensioni compatte rendono questo bollitore un elemento pratico per qualsiasi cucina.

La capacità generosa di 1,7 litri permette di preparare più di 7 tazze alla massima capacità, soddisfacendo le esigenze di bevande calde in ambienti familiari o durante l'intrattenimento. Costruito per resistere nel tempo, il bollitore è dotato di una resistenza piatta super efficiente, garantendo una bollitura rapida e prestazioni durature.

Il materiale principale utilizzato è il polypropylene (PP), che conferisce al bollitore una robustezza notevole senza comprometterne la leggerezza. Il design in acciaio inox spazzolato non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma assicura anche una durata affidabile nel tempo.

La praticità è al centro del design, con un coperchio a molla caratterizzato da un'ampia apertura per facilitare la pulizia. Il pulsante di apertura è appositamente progettato per evitare il contatto con il vapore. Un tocco di stile è aggiunto dall'elegante spia luminosa blu, integrata nell'interruttore, che si illumina quando il bollitore è in funzione. Questo non solo aggiunge un elemento visivo accattivante, ma fornisce anche un indicatore chiaro durante il processo di bollitura.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il bollitore Philips in sconto del 30% per un costo totale di 34,99€. Approfittane ora!