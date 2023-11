Prepara piatti succulenti ma senza grassi: friggitrice ad aria Philips in PROMO su Amazon

Nel corso degli anni, Philips ha mantenuto la sua reputazione come marchio affidabile e innovativo, focalizzato sul miglioramento della vita quotidiana dei consumatori. Oggi su Amazon la friggitrice ad aria Philips è in sconto del 13% e viene proposta a 154,99€.

La friggitrice ad aria Philips è in promozione su Amazon

La Friggitrice ad aria XL Philips è la soluzione ideale per preparare deliziosi pasti per tutta la famiglia. Con un ampio recipiente da 6,2 litri e un cestello da 1,2 kg, puoi cucinare fino a 5 porzioni contemporaneamente, rendendola perfetta per le esigenze delle famiglie numerose. Il display touch e i 7 programmi di cottura preimpostati semplificano ulteriormente il processo, garantendo versatilità e praticità.

Questa friggitrice ad aria non è solo un modo conveniente per preparare pasti deliziosi, ma offre anche un approccio più sano alla cucina. Con la capacità di friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare e riscaldare, puoi godere di piatti gustosi con fino al 90% di grassi in meno rispetto ai metodi di cottura tradizionali.

La tecnologia Rapid Air, con il suo esclusivo design a "stella marina", garantisce una circolazione ottimale dell'aria calda, consentendo di ottenere cibi croccanti all'esterno e teneri all'interno. La friggitrice ad aria Philips offre anche un notevole risparmio di tempo e energia, cucinando fino al 50% più velocemente e risparmiando fino al 70% di energia rispetto a un forno tradizionale.

Per ulteriore ispirazione culinaria, l'app NutriU fornisce una vasta gamma di ricette sane e personalizzate. La pulizia è altrettanto semplice, grazie ai componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie. Con la friggitrice ad aria XL Philips, preparare pasti sani e deliziosi diventa facile e conveniente.

Oggi su Amazon la friggitrice ad aria Philips è in offerta con uno sconto del 13% e un prezzo finale di 154,99€.

