Prepara le tue bevande gassate direttamente a casa con il Sodastream al 21% DI SCONTO

Il gasatore Sodastream offre un'esperienza di preparazione delle bevande gassate comoda e sostenibile direttamente a casa. Realizzato in acrylic di alta qualità, questo gasatore presenta un elegante design Terra Nero che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Con dimensioni compatte e un peso di 3,14 chilogrammi, è facile da posizionare e utilizzare in cucina o in qualsiasi altro spazio desiderato.

Il pacchetto include tutto il necessario per iniziare immediatamente a carbonatare le bevande: 1 gasatore Terra Nero, un cilindro di anidride carbonica alimentare da 425gr, 2 bottiglie da 1 litro e 1 bottiglia da mezzo litro. Grazie al sistema snap-lock, fissare la bottiglia al gasatore è un gioco da ragazzi, garantendo una tenuta sicura con una semplice spinta. È importante utilizzare esclusivamente le bottiglie Sodastream in plastica e rispettare la data di scadenza per una corretta carbonatazione.

Il cilindro di CO2 alimentare incluso consente di realizzare fino a 60 litri di acqua frizzante, offrendo una soluzione pratica e conveniente per soddisfare la sete di tutta la famiglia. Con i gasatori Sodastream, è possibile evitare il fastidio di trasportare pesanti bottiglie dal supermercato a casa, risparmiando spazio e riducendo l'impatto ambientale.

Le bottiglie riutilizzabili Sodastream permettono di ridurre significativamente l'uso di plastica monouso, contribuendo a preservare l'ambiente e a risparmiare denaro nel lungo termine. Con i concentrati Sodastream, è possibile creare bevande frizzanti fresche e dissetanti, personalizzando il gusto secondo le proprie preferenze.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 21% sul Sodastream per un costo finale d'acquisto di 69,99€.