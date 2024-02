Prepara il ghiaccio direttamente a casa con la macchina per il ghiaccio al 30% DI SCONTO

Con la macchina per il ghiaccio potenziata, la produzione di ghiaccio diventa un'esperienza rapida ed efficiente. In soli 6-13 minuti, è possibile ottenere 9 cubetti di ghiaccio, mentre in 24 ore la macchina è in grado di produrre fino a 12 kg di cubetti a forma di pallottola. Dotata di pulsanti chiari per tutte le funzioni, questa macchina offre un'ampia gamma di opzioni, tra cui la funzione di pulizia automatica, l'avviso di mancanza d'acqua e l'avviso di ghiaccio pieno a infrarossi.

Il design compatto della macchina, con misure di 29,42922,2cm e un serbatoio dell'acqua da 1,5L, la rende ideale per l'uso domestico, per feste, in ufficio, in campeggio o durante i viaggi in caravan, risparmiando prezioso spazio.

Grazie alla maniglia per il trasporto, staccabile e facilmente impugnabile con una sola mano, la portabilità è resa estremamente semplice. La macchina è progettata con un'attenzione particolare al risparmio energetico e idrico, dotata di un cestello per il ghiaccio incavato che permette al ghiaccio di fluire nel serbatoio anche se si scioglie.

Con un livello di rumore di soli 35dB, può funzionare tranquillamente anche di notte, garantendo un sonno tranquillo per tutta la famiglia. Un dettaglio innovativo è rappresentato dal contenitore capovolto per le palette da ghiaccio, che evita che l'acqua possa scorrere sulla superficie del tavolo, mantenendolo pulito e privo di macchie.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 30% sulla macchina per il ghiaccio che viene messa in vendita a 89,78€.