Premium VPN di Total Security, con antivirus e Adblock, in sconto del 70%

Premium VPN è il nuovo pacchetto di sicurezza online proposto dall’azienda Total Security che include una VPN veloce e affidabile, un pluripremiato antivirus e un utile strumento per la rimozione degli annunci pubblicitari sul web. In questi giorni è in offerta a 29 euro invece di 99 euro, grazie allo sconto del 70% applicato per il primo anno.

Il piano di abbonamento si rinnova a 99 euro a partire dal secondo anno, a meno che non si scelga di disdire il rinnovo prima tramite la propria area riservata. E nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Il servizio di rete privata virtuale incluso nel pacchetto è Total VPN, che aiuta a proteggere e nascondere la propria attività sul web e i dati sensibili. Il suo utilizzo consente di non lasciare le cosiddette impronte digitali, così da rendere del tutto irrintracciabile ciò che si fa una volta connessi alla rete Internet.

Inoltre integra i protocolli OpenVPN e IKEv2, che consentono di ottenere una privacy e una velocità di navigazione ancora superiori rispetto alle tradizionali VPN. Un’altra funzione utile presente è il kill switch, strumento che entra in funzione quando la connessione a Internet cade o viene interrotta, consentendo di mantenere il totale anonimato.

A tutto questo, poi, si aggiunge il pluripremiato antivirus TotalAV, uno dei migliori per rilevare la presenza di eventuali malware all’interno del proprio computer e la loro rimozione. E per una navigazione sul web più veloce e sicura, Premium VPN include Total Adblock, il tool di Total Security deputato alla rimozione degli annunci pubblicitari.

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