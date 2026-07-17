Prelievi gratuiti in Italia e in Europa con il conto online di Banca Mediolanum

Le commissioni sui prelievi di contante presso le banche italiane o estero rappresentano una voce di spesa trascurata da più persone ma che alla fine dell’anno va a incidere in modo importante sui costi legati al proprio conto corrente personale. Una soluzione al problema arriva da Banca Mediolanum, che per il suo conto online SelfyConto propone prelievi senza commissioni in tutte le banche italiane e in tutti gli ATM delle banche europee.

A questo poi si aggiunge il canone del conto gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per i clienti under 30. Al termine del periodo promozionale il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro con la carta di debito associata al conto.

Gli altri vantaggi del conto corrente online SelfyConto

Partiamo proprio dalla carta di debito Mediolanum Card, che può essere sfruttata per pagare ovunque, sia in negozio che negli store online. Tra le altre cose, appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza viene accettata ovunque ci si trovi, tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Due i formati previsti: uno tradizionale fisico e l’altro digitale, con quest’ultimo che non prevede alcuna quota annuale.

Un altro vantaggio significativo è l’assenza di commissioni sia sui bonifici ordinari SEPA in euro sia su quelli istantanei. E sempre a proposito di commissioni azzerate, non è richiesto alcun addebito aggiuntivo se si vuole accreditare lo stipendio o la pensione sul conto.

Per aprire un nuovo conto online SelfyConto è sufficiente utilizzare un documento di riconoscimento valido, un indirizzo e-mail personale e il proprio numero di telefono. E per velocizzare ulteriormente la procedura interamente digitale si può sempre sfruttare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

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