Prelievi gratuiti in Italia e in Europa con SelfyConto

Le carte di debito associate ai conti correnti tradizionali e ai conti online quasi sempre prevedono una piccola commissione sui prelievi, sia presso gli ATM italiani che in quelli all'estero. Se si ha l'abitudine di prelevare contanti ogni settimana, a lungo andare le commissioni possono avere un peso importante.

L'ideale sarebbe dunque trovare un conto affidabile e serio, possibilmente a canone zero, che includa prelievi gratuiti in Italia e in Europa. Un conto del genere esiste e si chiama SelfyConto: conto corrente online di Banca Mediolanum, permette attraverso la carta di debito Mediolanum Card di prelevare senza commissioni e limiti di operazioni in Italia e in tutti i Paesi dell'area Euro.

SelfyConto è anche un conto online a canone zero fino ai 30 anni e per tutti il primo anno. Per i primi 12 mesi sono gratuiti anche i bonifici SEPA istantanei e ordinari, più i canoni della carta di debito e della carta di credito. Inoltre, in via promozionale, è possibile ottenere canone del conto e bonifici istantanei gratuiti fino al 31 dicembre 2027.

Prelevare gratis in Italia e in Europa con SelfyConto

I prelievi gratuiti presso gli ATM presenti in Italia e nelle nazioni appartenenti all'area Euro sono sempre inclusi nel conto online SelfyConto, indipendentemente dall'età o dagli anni di contratto. Per prelevare senza commissioni è sufficiente usare la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto.

Mediolanum Card integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard, grazie al quale è possibile pagare in Italia e all'estero sempre senza commissioni. La carta in questione offre un massimale di 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno, più la piena compatibilità con i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay.

Il primo anno la Mediolanum Card è a canone gratuito. A partire dal secondo anno il canone passa a 10 euro all'anno, quindi meno di 1 euro al mese. Per richiederla, è sufficiente aggiungere un segno di spunta accanto alla voce carta di debito al momento della sottoscrizione del conto corrente online sul sito di Banca Mediolanum.

Canone del conto e bonifici istantanei gratuiti per 3 anni

La promozione in corso di Banca Mediolanum prevede il canone del conto e i bonifici istantanei gratis fino al 31 dicembre 2027, quindi per i prossimi tre anni. Per beneficiare di questa possibilità è sufficiente accreditare il proprio stipendio sul conto online SelfyConto appena aperto.

Se non si ha una busta paga, Banca Mediolanum offre come alternativa una spesa di almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mediolanum Card, la stessa che consente di prelevare senza costi presso qualsiasi ATM in Italia e negli altri Paesi appartenenti all'area Euro.

Per quanto riguarda infine l'apertura di SelfyConto, si può procedere direttamente online sulla pagina dedicata del sito Banca Mediolanum. Tutto ciò che occorre è un documento d'identità valido e il codice fiscale. Inoltre, al momento della sottoscrizione bisogna mantenere a portata di mano il proprio smartphone e un indirizzo e-mail.

