Prelievi e bonifici gratis con SelfyConto: il tuo conto corrente senza sorprese

Dovresti sapere che SelfyConto di Banca Mediolanum è il nuovo standard dei conti correnti senza spese. Questa soluzione si rivolge soprattutto ai giovani e ai risparmiatori che cercano un conto facile e completo. Fino a un anno senza canone (invece dei soliti 3,75 euro al mese) e per gli Under 30 il canone è azzerato per sempre. Oltre a ciò, include prelievi e bonifici gratis e permette di richiedere la carta di credito per solo un euro al mese. La carta prepagata? Gratis anche quella.

Prelievi e bonifici gratis: scopri tutti i vantaggi di SelfyConto

Una volta aperto il conto SelfyConto, puoi approfittare della promo "porta un amico" e ricevere un fantastico prodotto Apple (come l'Apple Watch SE2, l'iPad 10 o l'iPhone 15), a seconda del numero di amici che inviti e che decidono di aprire il conto. È necessario convincerne almeno due per assicurarti il premio.

Aprire il conto è piuttosto semplice: basta entrare nel sito di Banca Mediolanum e seguire la procedura guidata. Per rendere il tutto ancora più veloce, puoi fare l’autenticazione con SPID, un altro modo per risparmiare anche sul tempo. Una volta aperto il conto, ecco cosa avrai:

canone azzerato per il primo anno, e se sei Under 30, sarà sempre gratis;

per il primo anno, e se sei Under 30, sarà sempre gratis; carta di debito senza canone, con prelievi gratis in tutta l'area euro;

in tutta l'area euro; carta di credito a solo 1 euro al mese , con plafond di 1.500 euro ;

, con ; carta prepagata gratuita;

promo "porta un amico" con prodotti Apple in regalo.

Con un'offerta così, chi è che non vorrebbe aprire questo conto? Come hai visto, il percorso di apertura è facilitato e veloce. Tutti questi vantaggi, tra cui i prelievi e bonifici gratis, fanno di SelfyConto la scelta giusta in questo 2024.

