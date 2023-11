Preciso e compatto: il mouse Logitech in PROMOZIONE

Il Logitech Silent Mouse POP in stile retrò offre un'esplosione di colori, combinando il nero, il grigio e il giallo in un design ispirato ai giochi arcade. Questo mouse compatto è progettato per chi cerca uno stile unico e prestazioni affidabili. La tecnologia SilentTouch garantisce un'esperienza di clic silenziosa, mentre la batteria di lunga durata permette fino a 24 mesi di utilizzo continuato.

Con un design ergonomico che si adatta comodamente al palmo della mano e che si inserisce facilmente nella borsa o nella custodia del computer, il Silent Mouse POP è una scelta perfetta. Un tocco di innovazione è dato dal pulsante emoji, che consente di accedere a un menu di emoji durante le chat o di personalizzare collegamenti tramite il software Logitech (disponibile su Windows e macOS).

La SmartWheel di POP rende il passaggio tra il tracciamento ad alta precisione e la modalità di scorrimento rapido intuitivo, per navigare senza sforzo attraverso lunghi documenti. Con la capacità di collegare fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth, il Silent Mouse POP offre flessibilità, consentendo di passare facilmente tra schermi con un tocco grazie al pulsante Easy-Switch o FLOW.

Il POP Mouse incorpora plastica riciclata post-consumer certificata, dimostrando l'impegno di Logitech per la sostenibilità con una certificazione zero emissioni e una riduzione dell'impronta di carbonio a zero.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 17% sul Mouse Logitech POP, prezzo finale: 27,99€.