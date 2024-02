PRECIPITA il prezzo della Smart TV Hisense da 50 pollici: scoprila su Amazon!

Hai deciso di dire addio al vecchio televisore per rivoluzionare la visione di film, programmi e serie tv? Allora questo è il tuo momento: Hisense QLED 4K, il televisore da 50 pollici con una risoluzione eccezionale, può essere tuo oggi a soli 369€ grazie al 14% di sconto.

Qualità dell'immagine superba

L'Hisense 50" QLED 4K 2023 offre una qualità dell'immagine eccezionale grazie alla tecnologia QLED. Con una risoluzione 4K Ultra HD, puoi goderti immagini nitide e dettagliate che ti immergeranno completamente nel mondo dei tuoi film, programmi TV e giochi preferiti. Inoltre, il supporto per Dolby Vision e HDR 10+ garantisce una gamma dinamica più ampia e colori più vividi, offrendoti un'esperienza visiva davvero straordinaria.

Questa smart TV non è solo una scelta eccellente per la sua qualità dell'immagine, ma anche per le sue funzionalità intelligenti. Con il sistema operativo VIDAA U6, puoi accedere facilmente a una vasta gamma di app di streaming, contenuti on-demand e servizi di streaming musicale, direttamente dal tuo televisore. Inoltre, con Alexa Built-in e VIDAA Voice, puoi controllare la tua TV con comandi vocali intuitivi, rendendo l'esperienza di visione ancora più facile e conveniente.

Game Mode PRO Plus

Per i giocatori appassionati, l'Hisense offre anche una modalità di gioco avanzata. Con Game Mode PRO Plus, puoi goderti una latenza ridotta e un'esperienza di gioco più fluida e reattiva. Che tu stia giocando ai tuoi titoli preferiti o guardando lo sport in diretta, questa smart TV è pronta a offrirti un'esperienza di gioco senza pari.

Non perdere l'occasione di portare il tuo intrattenimento a un livello superiore con l'Hisense 50" QLED 4K a soli 369€!

