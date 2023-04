PowerToys si aggiorna, ecco Registry Preview

È stato rilasciato un nuovo aggiornamento per PowerToys per i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11. Il noto strumento, infatti, giunge ora alla versione 0.69.0 e porta in dote numerose correzioni e miglioramenti, oltre che una nuova ed estremamente interessante utility che di certo saprà fare la gioia dei più “smanettoni”.

PowerToys: disponibile la relase versione 0.69.0 con Registry Preview

Si tratta di Registry Preview e ha un duplice scopo: da un lato consente di verificare la struttura di un file .reg contenente le modifiche da applicare al registro di sistema, dall'altro permette di visionare in forma grafica come esse si presenteranno una volta rese operative quindi aggiunte al registro di Windows.

I file con estensione .reg sono dei file di di testo adoperati per eseguire operazioni di modifica sul registro di sistema di Windows. Contengono istruzioni varie che vengono sfruttaet per alterare la struttura del registro di sistema con la possibilità di aggiungere, modificare ed eliminare chiavi e valori.

Questi file possono essere creati in modo manuale o generati da programmi o script. Inoltre, tramite l'editor del registro di sistema cliccando con il tasto destro del mouse su una chiave e scegliendo la voce Esporta dal menu contestuale mostrato viene generato un file .reg con tutto il contenuto della chiave selezionata (compresi sottochiavi e valori presenti).

Occorre però prestare estrema attenzione quando si utilizzano i file .reg, visto e considerato che le modifiche apportate al registro di sistema possono causare malfunzionamenti o comunque rendere instabile la macchina in uso, motivo per cui l'operazione è consigliata solo nel caso in cui si sappia bene dove mettere le mani.

