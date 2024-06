PowerToys: introduce impostazioni personalizzate per il calendario

Un recente aggiornamento di PowerToys è stata introdotta una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale per gli utenti di Windows 10 e Windows 11. Il repository GitHub di PowerToy ha rivelato un nuovo plug-in Data e ora che potrebbe essere aggiunto al set di utility avanzate di Windows. L'idea è quella di dare agli utenti Windows un maggiore controllo sul calendario di sistema. Il modulo proposto potrebbe non sembrare molto sofisticato rispetto agli ultimi miglioramenti di PowerToys. Tuttavia, sarà un'ottima aggiunta per gli utenti Windows che desiderano personalizzare le impostazioni del calendario, ovvero la regola della prima settimana e la regola del primo giorno della settimana. In altre parole, PowerToys consentirà di selezionare quale settimana si qualifica come la prima dell'anno (il primo giorno, la prima settimana intera o la prima settimana di quattro giorni) e quale giorno della settimana è il primo.

PowerToys: come funziona il nuovo modulo Data e ora

Il nuovo modulo Data e ora di PowerToys può essere utile in specifici contesti. Ad esempio, un utente che imposta il sistema Windows su en-US (Stati Uniti), ma lavora nei Paesi Bassi, può effettuare alcune modifiche interessanti. Nei Paesi Bassi il FirstDayOfWeek è lunedì (si può modificarlo dalle impostazioni regionali e verrà rilevato dal plug-in). Tuttavia, la CalenderWeekRule nei Paesi Bassi è FirstFourDayWeek (a differenza degli Stati Uniti dove è solo FirstDay). Ciò non si può modificare tramite le impostazioni regionali. Quindi quando si chiede il numero della settimana corrente sul ottengo un numero della settimana "sbagliato" (secondo le regole olandesi).

Gli utenti possono monitorare il processo di sviluppo del modulo Data e ora su GitHub. Bisogna comunque tenere presente che potrebbe essere necessario del tempo prima che la nuova utility arrivi con un nuovo aggiornamento di PowerToys. Il tool è disponibile gratuitamente nel Microsoft Store su Windows 10 e 11. In alternativa, è possibile scaricarlo da GitHub o Winget utilizzando il comando "winget install powertoys".