PowerToys 0.67.0: tutte le novità

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno reso disponibile la versione 0.67.0 di PowerToys, ultimo aggiornamento del noto set di utility per la personalizzazione dei sistemi operativi Windows. Rispetto alla release precedente, questa volta le novità riguardano innanzitutto la user experience, ma non mancano comunque alcune feature aggiuntive interessanti.

Il Pannello di avvio rapido

Per quanto riguarda la UX vale sicuramente la pena di segnalare l'integrazione di un nuovo pannello, chiamato "Shortcuts", per l'avvio rapido delle applicazioni. Esso è stato concepito per semplificare l'accesso agli strumenti che vengono utilizzati più frequentemente dagli utilizzatori. Una volta aperto risultano immediatamente disponibili i collegamenti a funzionalità come il Color Picker, l'editor per il file Host, lo Screen Ruler e il Text Extractor.

Le scorciatoie presenti nel pannello possono essere personalizzate. Motivo per il quale l'utilizzatore può decidere quali collegamenti memorizzare e quali escludere.

Miglioramenti e bug fixing

Il changelog di PowerToys 0.67.0 certifica interventi migliorativi su tutte le principali utility della raccolta. Dal File explorer allo strumento per il ridimensionamento delle immagini, dal Quick Accent (che supporta ora un maggior numero di lingue) a FancyZones. In alcuni casi gli sviluppatori hanno operato un parziale refactoring del codice, in altri sono state sono stati risolti problemi di funzionamento causa di crash registrati a livello server.

Come dimostrano le novità descritte, PowerToys 0.67.0 non si presenta come una release "di rottura" rispetto al passato. Almeno non quanto rilasci come la versione 0.63.0 che quasi dimezzò lo spazio necessario per l'installazione o la 0.66.0, dove .NET 7 è passato dall'essere una dipendenza ad una componente autonoma che non necessita di essere installata separatamente.

Il suo lancio dimostra comunque quanto Microsoft sia intenzionata a migliorare questa sua piccola/grande suite per Power User. Chi volesse scaricarla ed installarla potrà sfruttare il Microsoft Store o il repository presente nella piattaforma di code hosting GitHub che è, tra l'altro, proprietà della stessa casa madre.