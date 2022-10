Powermail: la mail professionale che ti protegge dallo spam

Dotare la tua attività di un servizio email professionale è importante per garantire sicurezza a te e ai tuoi clienti. Per questo puoi affidarti ai servizi di Serverplan, che ad un prezzo annuale irrisorio ti permette di avere una casella di posta elettronica professionale che ti difende dallo spam.

Scegliendo PowerMail hai subito fino a 10 GB di spazio per le tue email, rubrica e calendario: una soluzione pensata per chi ha un hosting limitato o vuole comunque affidare le proprie comunicazioni aziendali ad un servizio di posta professionale. PowerMail funziona con tutti i domini, anche se non hai un hosting collegato a Serverplan.

Perché scegliere PowerMail, le email professionali di Serverplan

Abbonandoti adesso a PowerMail hai subito accesso ad un servizio di posta elettronica professionale che include:

Webmail desktop e mobile per permetterti di accedere da qualsiasi dispositivo con supporto garantito per iPhone, Android, BlackBerry e Windows Mobile

per permetterti di accedere da qualsiasi dispositivo con supporto garantito per iPhone, Android, BlackBerry e Windows Mobile Mail Forward : una funzione che ti permette, se preferisci, di inoltre tutti i messaggi ad un altro indirizzo di posta elettronica, contando sulla protezione antivirus e antispam di Powermail

: una funzione che ti permette, se preferisci, di inoltre tutti i messaggi ad un altro indirizzo di posta elettronica, contando sulla protezione antivirus e antispam di Powermail Supporto completo pronto ad intervenire per ogni tua esigenza

pronto ad intervenire per ogni tua esigenza Backup automatico ogni ora

Allegati fino a 50 MB

Se possiedi già una casella tradizionale attiva e vuoi usufruire dei servizi di Serverplan non preoccuparti perché i tecnici dell'azienda italiana si occuperanno di effettuare la migrazione per te a costo zero. E, come detto in apertura, puoi acquistare il servizio anche mantenendo il tuo dominio altrove.

Scegliendo PowerMail di Serverplan hai la certezza di avere un prodotto professionale curato da una realtà italiana attiva in questo settore da ben 20 anni. Lo apri adesso, hai subito la tua nuova casella di posta attiva e dici addio allo spam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.