Powerline TP-Link AV600 migliora il vostro Wi-Fi in casa ad un prezzo speciale su Amazon

Rispetto ad altri adattatori WiFi Powerline, il TP-Link AV600 WPA4220 fa un passo indietro sia nelle prestazioni che nel prezzo e questo non gli ha impedito di essere uno degli adattatori Powerline più popolari sul mercato. L'adattatore primario e l’accessorio secondario sono entrambi compatti e non occupano molto spazio tra le altre prese di corrente. Sia l'adattatore primario che il ripetitore sono dotati degli indicatori LED standard presenti su altri dispositivi di estensione WiFi. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 59,99€.

Nulla sporge dall'esterno come un'antenna. Se si desidera collegare il dispositivo alla rete wireless, è necessario l'adattatore primario. Per "clonarlo" alla rete domestica, premere il pulsante "Pair" situato sotto i suoi LED. In questo modo si crea una copia funzionalmente identica del router, con lo stesso SSID e la stessa password. Lo stato dell'adattatore (acceso o in modalità di risparmio energetico) è indicato dal LED Power. La connessione alla rete Powerline è indicata dal lampeggiare del LED Ethernet, mentre la trasmissione dei dati su una delle due porte Ethernet è indicata dal lampeggiare del LED Ethernet. Per indicare che il WiFi è stato attivato, la spia WiFi Clone lampeggia rapidamente.

L'extender WiFi da 300 Mbps del TP-Link AV600 WPA4220 funziona su due diverse bande "N" wireless. È un miglioramento rispetto ad altri extender in quanto dispone di due porte Ethernet anziché una sola. Il TP-Link AV600 può essere impostato in modalità di risparmio energetico quando non è in uso. È un miglioramento rispetto agli extender a basso costo che non supportano HomePlug AV, come questo. Con Homeplug AV, il cablaggio CA può fornire una maggiore qualità del servizio e una minore latenza di rete. HomePlug AV2 è supportato dagli extender di fascia alta ed è costruito per gestire velocità di dati Gigabit.

Le velocità pubblicizzate sulla scatola sono spesso esagerate, proprio come quelle pubblicizzate dai router WiFi. È importante ricordare i termini "fino a" nella dicitura "Fino a 600 Mbps" stampata in evidenza sulla confezione. Si noti che questa cifra rappresenta la velocità totale di upload e download. Ciò è analogo al modo in cui i router WiFi sono pubblicizzati come 1200Mbps, quando in realtà la loro velocità è il risultato di una serie di frequenze radio che lavorano insieme.

Sfortunatamente, la velocità massima teorica dell'adattatore non raggiungerà i vostri dispositivi poiché le porte Ethernet possono gestire solo 100 Mbps. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

