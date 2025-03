Powerbank MagSafe da 10.000mAh con cavo USB-C in MEGA SCONTO su Amazon (-42%)

Avere a disposizione un powerbank, al giorno d'oggi, è di fondamentale importanza e oggi, su Amazon, viene applicato un super sconto del 42% sul caricabatterie portatile MagSafe che viene venduta al prezzo finale d'acquisto di 28,99€. Approfittane adesso!

Tutte le caratteristiche di questo powerbank MagSafe

Questo powerbank MagSafe è la soluzione ideale per chi cerca velocità e comodità nella ricarica dei propri dispositivi. Grazie alla ricarica rapida da 30W tramite cavo integrato, offre un'ottima efficienza, mentre la ricarica wireless da 7.5W garantisce un'esperienza pratica e senza fili, ideale per quando sei in movimento. Puoi scegliere la modalità che preferisci a seconda delle tue esigenze, senza compromettere le prestazioni.

Con una batteria potente da 10.000mAh, il powerbank ti consente di ricaricare il tuo iPhone 15 fino a due volte, offrendo un supporto perfetto per le tue esigenze quotidiane, sia che tu stia lavorando che viaggiando. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carica durante la giornata, grazie a una batteria capiente che ti assicura energia per più dispositivi.

Un altro vantaggio è la possibilità di regolare il supporto a più angolazioni, permettendoti di adattarlo facilmente alla posizione ideale per visualizzare lo schermo in totale comfort. Che tu stia guardando un video, partecipando a una videochiamata o leggendo, potrai sempre trovare l’angolazione più comoda.

Il cavo ergonomico a 90 gradi è stato progettato per offrire una presa confortevole, anche durante le lunghe sessioni di ricarica. Resistente e durevole, è in grado di sopportare oltre 10.000 piegamenti, assicurando una lunga durata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.