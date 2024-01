Powerbank Magsafe a 30W, 10.000mAh e cavo USB-C al 30% di SCONTO

I powerbank, ormai, sono degli accessori assolutamente indispensabili per la vita di tutti i giorni. Oggi, su Amazon, il powerbank magsafe da 10.000mAh, 30W e cavo USB-C è soggetto ad uno sconto del 30% applicabile tramite coupon e venduto al costo finale di 39,19€.

Powerbank magsafe al 30% di sconto: coupon attivo su Amazon

Il powerbank portatile Baseus 10000mAh si presenta come un dispositivo di carica innovativo e versatile, progettato per soddisfare le esigenze di ricarica più avanzate. Dotata di un potente sistema di 30W Super Charge, questa banca di alimentazione può caricare rapidamente il tuo iPhone al 55% in soli 30 minuti grazie al cavo USB-C integrato.

Ciò che rende unica questa power bank è la sua funzionalità 2-in-1, offrendo sia la ricarica magnetica che la ricarica USB-C con cavo. In situazioni di emergenza, quando il telefono richiede una ricarica immediata, il cavo USB-C integrato consente una soluzione rapida e conveniente.

La ricarica rapida è resa ancora più efficiente con la tecnologia di Ricarica Rapida a Due Vie, consentendo di caricare completamente la batteria esterna magsafe in circa 2 ore. Inoltre, il design compatto e portatile rende il dispositivo comodo da utilizzare a mano, con la possibilità di operare con una sola mano.

La Baseus Powerbank Magsafe è realizzata con materiali di alta qualità per una presa delicata sulla pelle, garantendo comfort durante l'uso. La sua ampia compatibilità lo rende adatto a diversi dispositivi, con la ricarica magnetica disponibile per le serie iPhone e la ricarica con cavo USB-C compatibile con iPhone serie 15 e tutti i dispositivi dotati di connettore USB C.

Su Amazon, oggi, il powerbank magsafe da 10.000mAh, USB-C e 30W è in sconto del 30% per un costo totale e finale di 39,19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.