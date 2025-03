Powerbank INIU da 10.000mAh leggerissimo, compatto e potente, DOPPIO SCONTO Amazon

Avere a disposizione un powerbank è ormai fondamentale, soprattutto per chi si trova spesso fuori di casa con la necessità di ricaricare spesso i propri dispositivi. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto doppio sul powerbank INIU da 10.000mAh: sconto attivo del 9% e coupon applicabile che sconta un ulteriore 40% che fa calare il prezzo dell'intero prodotto fino a 9,99€. Approfittane ora!

Le caratteristiche del powerbank INIU: il dispositivo di ricarica portatile che stavi cercando!

Il powerbank INIU da 10.000mAh è una delle soluzioni più compatte e potenti sul mercato, progettato per offrire prestazioni superiori in un formato estremamente conveniente. Grazie all'innovativa cella ad alta densità, è 30% più piccolo e 15% più leggero rispetto ad altri power bank con la stessa capacità, rendendolo facile da trasportare senza compromettere la potenza.

Questo power bank è dotato di un chip integrato da 22.5W, che permette di ricaricare un iPhone 16 al 60% in soli 25 minuti, rendendolo perfetto per chi ha bisogno di ricariche rapide durante la giornata.

Una delle caratteristiche distintive di INIU è che solo il 5% dei power bank sul mercato dispone di una porta USB-C IN&OUT. Ciò significa che puoi utilizzare un cavo USB-C per ricaricare il power bank e anche ricaricare direttamente i tuoi dispositivi USB-C, senza bisogno di cavi aggiuntivi.

Inoltre, il power bank INIU è progettato per offrire una maggiore versatilità. Con 2 porte USB-C e 1 porta USB-A, puoi ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, il che lo rende perfetto per emergenze o per chi ha più dispositivi da alimentare allo stesso tempo.

