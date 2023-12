Powerbank da 20.000mAh con USB-C IN OFFERTA

Redoh, il powerbank all'avanguardia, offre una ricarica veloce ed efficiente grazie alla tecnologia Power Delivery 20W. Con la sua capacità di ricaricare la batteria dei tuoi dispositivi più rapidamente, Redoh è pronto all'uso in pochissimo tempo, garantendo massima efficienza.

Offre fino a 92 ore di autonomia in più per il telefono o 24 ore in più per il tablet, fornendo una riserva di energia significativa per affrontare le tue giornate senza preoccupazioni. La ricarica responsabile è un valore centrale di Redoh. Realizzato al 50% con plastica riciclata, questo powerbank si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo una soluzione sostenibile senza compromettere le prestazioni.

Con tre porte di ricarica, Redoh ti consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, eliminando la necessità di scegliere a quale dare precedenza. Telefoni e tablet possono essere caricati simultaneamente, garantendo la massima comodità.

Redoh include anche un cavo USB da A a C già incluso, offrendo un'esperienza tuttofare per iniziare subito a ricaricare i tuoi dispositivi senza la necessità di cavi aggiuntivi. Con Redoh, hai a disposizione un powerbank versatile che unisce prestazioni eccellenti, responsabilità ambientale e praticità d'uso.

Su Amazon, oggi, c'è un'ottima offerta sul Powerbank da 20.000mAh con attacco USB-C che viene scontato del 6% e venduto alla cifra finale di 29,99€.