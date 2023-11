Powerbank da 10.000mAh scontata del 33%: PREZZO FOLLE su Amazon

Una powerbank è costituita da una batteria agli ioni di litio o di polimeri di litio, che è in grado di immagazzinare energia elettrica. Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 33% sulla powerbank da 10.000mAh che viene venduta a 19,99€.

Con la INIU Safe Fast Charge Pro, godrete della ricarica più sicura supportata da oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. INIU si distingue utilizzando esclusivamente materiali di altissima qualità e offre un'incredibile garanzia di 3 anni, posizionandosi come leader del settore. Il design rivoluzionario di questa power bank la rende il modello più sottile sul mercato, con un corpo da soli 0,5 pollici di spessore.

INIU si distingue ulteriormente per essere uno dei pochi power bank, appartenenti solo al 5% di questa categoria, ad essere dotato di una porta USB-C IN&OUT. A differenza di altri, che si limitano a ricaricarsi tramite USB-C, INIU è in grado di ricaricare direttamente tutti i dispositivi con cavi USB-C.

La ricarica ad alta velocità da 3A di INIU è sorprendente, in grado di alimentare l'iPhone fino al 78% in soli 60 minuti. La tecnologia AutoFit di INIU riconosce e adatta automaticamente la velocità ideale per il dispositivo collegato, caricando il doppio rispetto ai tradizionali caricatori da 2,1A.

La 15-Layer Safe Charging di INIU è un sistema esclusivo SmartProtect che prevede 15 livelli di protezione, eliminando qualsiasi rischio di carica anomala e garantendo la sicurezza dei vostri dispositivi. Questa tecnologia avanzata previene il surriscaldamento e protegge la batteria da danni, offrendo un'esperienza di ricarica affidabile e sicura.

Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 33% sulla powerbank da 10.000mAh per un costo finale di 19,99€.

