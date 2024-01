Powerbank da 10.000mAh in DOPPIO SCONTO su Amazon

Avere a disposizione un powerbank è estremamente utile per mantenere sempre carichi i vostri dispositivi. Oggi, su Amazon, il powerbank da 10.000mAh è in doppio sconto (33%+5%) per un costo finale di 18,99€.

Offerta doppia per il powerbank da 10.000mAh su Amazon

Il INIU-il SAFE Fast Charge Pro rivoluziona l'esperienza di ricarica, vantandosi di oltre 38 milioni di utenti soddisfatti in tutto il mondo. La sicurezza è la priorità, con materiali di altissima qualità che consentono a INIU di offrire una garanzia di 3 anni. Con un design innovativo, il power bank da 10.000mAh di INIU è il più sottile sul mercato, con uno spessore di appena 0,5 pollici.

Ciò che distingue INIU è la presenza di una porta USB-C IN&OUT, unica nel suo genere tra i power bank, costituendo solo il 5% di questa categoria. A differenza di altri, che si ricaricano esclusivamente tramite la porta USB-C, INIU è in grado di caricare direttamente tutti i dispositivi con cavi USB-C.

La ricarica ad alta velocità da 3A di INIU garantisce prestazioni sorprendenti, alimentando l'iPhone fino al 78% in soli 60 minuti. La tecnologia AutoFit di INIU riconosce e adatta la velocità ideale del dispositivo, caricando il doppio rispetto ai tradizionali caricatori da 2,1A.

Il sistema esclusivo 15-Layer SAFE Charging di INIU offre una protezione avanzata, prevenendo cariche anomale all'inizio e riducendo il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dei dispositivi collegati.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto doppio (33%+5%) sul powerbank da 10.000mAh che viene venduto al costo totale di 18,99€. Approfittane adesso e non perdere questa opportunità.

