Powerbank da 10.000mAh in DOPPIO SCONTO (33%+5%) per avere lo smartphone SEMPRE CARICO

Il powerbank INIU si distingue come una soluzione affidabile e avanzata per tutte le esigenze di ricarica mobile. Ciò che rende questo device unico è il suo design incredibilmente sottile, con un corpo che misura solamente 0,5 pollici. Nonostante le dimensioni compatte, questo powerbank da 10.000mAh offre una potenza sufficiente per un intero weekend di viaggio, alleggerendo le tasche degli amanti dell'avventura.

Si distingue ulteriormente grazie alla sua porta USB-C IN&OUT. Questa caratteristica permette una maggiore flessibilità, consentendo di ricaricare il dispositivo con cavi USB-C direttamente e di utilizzare la stessa porta per la ricarica del powerbank.

La tecnologia di ricarica ad alta velocità da 3A di INIU assicura un'esperienza di ricarica rapida ed efficiente, con la capacità di alimentare un iPhone fino al 78% in un'ora. Grazie all'AutoFit di INIU, il powerbank è in grado di riconoscere e adattarsi alla velocità di ricarica ideale per il dispositivo collegato, garantendo un processo di ricarica ottimale.

Infine, il sistema di protezione a 15 livelli di INIU offre una sicurezza eccezionale durante il processo di ricarica, prevenendo cariche anomale, surriscaldamenti e danni alla batteria dei dispositivi collegati. Con questo powerbank, è possibile godere di una ricarica sicura, veloce e affidabile ovunque ci si trovi.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il powerbank da 10.000mAh in doppio sconto del 33% e 5% per per un costo finale di soli 18,99€.