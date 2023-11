Powerbank da 10.000mAh a 9,99€ con il DOPPIO SCONTO presente su Amazon

Una power bank è un dispositivo portatile di ricarica progettato per fornire energia aggiuntiva a dispositivi elettronici come smartphone, tablet, e altri dispositivi USB. Oggi su Amazon la powerbank da 10.000mAh è doppiamente scontata: 13%+50% di sconto e prezzo finale pari a 9,99€.

9,99€ per il powerbank da 10.000mAh: un vero affare!

Il caricatore portatile INIU da 10000 mAh offre una ricarica rapida e sicura progettata per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Con oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo, INIU è rinomato per la sua affidabilità e utilizzo di materiali di qualità superiore, supportati da una robusta garanzia di 3 anni leader del settore.

Con uno spessore di soli 0,5 pollici, questo power bank è il più sottile del mercato nella sua categoria da 10000 mAh, rendendolo perfetto per gli amanti dei viaggi che desiderano una fonte di alimentazione potente ma leggera per un intero weekend.

Unica nel suo genere, INIU è dotato di una porta USB-C ingresso e uscita, rappresentando solo il 5% dei power bank con questa caratteristica. Questa versatilità consente la ricarica diretta di tutti i dispositivi tramite cavi USB-C.

La ricarica ad alta velocità 3A assicura prestazioni ottimali, alimentando l'iPhone fino al 78% in solo un'ora. Con il sistema SmartProtect a 15 strati di sicurezza, INIU elimina ogni rischio di ricarica anormale, evitando surriscaldamenti e danni alla batteria. Nella confezione, oltre al caricatore portatile, troverai un cavo USB A a USB C da 0,3 m, una custodia da viaggio e la garanzia di rimborso di 30 giorni, garantendo una soluzione affidabile e completa per le tue esigenze di ricarica mobile.

Oggi la Powerbank da 10.000mAh è in sconto doppio (13%+50%) su Amazon per un costo finale di 9,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.