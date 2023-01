Power Bank Wireless 10000 mAh: in offerta su Amazon al 20% DI SCONTO

Come la storia degli smartphone insegna, la batteria dei nostri dispositivi mobili tende a scaricarsi sempre sul più bello, che sia per l'utilizzo comune o perché si utilizzano per giocare, e man mano che il nostro dispositivo diventa più vecchio ne risente inesorabilmente anche la durata standard della batteria. Per questo aziende come VRURC hanno deciso di creare delle power bank adatte alle nostre esigenze, che oltre a dare una seconda vita alla ricarica della nostra batteria, ci offre anche altre cose.

Ebbene, da oggi questa power bank wireless VRURC da 10000 mAh è ora disponibile in offerta a soli 29,59€ su Amazon, con uno sconto del 20% sul prezzo totale di listino.

Power bank wireless: la ricarica comoda

Questa power bank wireless è compatibile con i modelli di telefono Huawei e iPhone, e consente anche la ricarica rapida wireless da 5W/7,5W/10W/15W. La batteria al suo interno è al polimero di litio, e al suo esterno ha una porta di uscita USB-C.

Per un trasporto più comodo, la power Bank wireless VRURC da 10000 mAh dispone anche di un cordino, mentre il design totale dell'accessorio è sinuoso e leggero, senza ingombrare oltre il necessario. Inoltre, è veloce e facile da applicare al proprio smartphone.

